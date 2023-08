Atalanta, bisogna riflettere sul flop di Frosinone con uno sguardo fisso al mercato

Bisogna metabolizzare subito l’inaspettato flop di Frosinone. Non prima però di aver tratto i dovuti insegnamenti da avversari umili, concentrati e fisicamente pronti. Caratteristiche che, invece, sono totalmente mancate ai nerazzurri, parsi in grave difficoltà per oltre 45’, nonostante l’indiscussa superiorità tecnica.

A mister Gasperini il compito, non semplice, di «aggiustare» in fretta la squadra riportandola alla vittoria. Nella gara di sabato 2 settembre al Gewiss Stadium con il Monza l’Atalanta dovrà esprimersi diversamente, per non perdere ulteriore terreno in classifica.