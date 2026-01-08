Sport / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026
Atalanta, Brescianini va alla Fiorentina: definito l’acquisto
CALCIOMERCATO. Il centrocampista classe 2000 arriva al club viola con la formula del prestito con diritto di riscatto.
La Fiorentina ha definito l’acquisto dall’Atalanta di Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 arriva al club viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione della squadra gigliata. Brescianini è atteso già in giornata a Firenze per svolgere visite mediche e firmare il suo primo contratto con la Fiorentina.
