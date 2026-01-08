Atalanta, Brescianini va alla Fiorentina: definito l’acquisto

La Fiorentina ha definito l’acquisto dall’Atalanta di Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 arriva al club viola con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di salvezza a fine stagione della squadra gigliata. Brescianini è atteso già in giornata a Firenze per svolgere visite mediche e firmare il suo primo contratto con la Fiorentina.