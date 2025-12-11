Atalanta-Cagliari è il Christmas Match: svelata la speciale divisa «benefica»

Incassata la tegola del mese (almeno) di stop per Raoul Bellanova - alle prese con una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado del bicipite muscolare destro rimediata contro il Chelsea in Champions: salterà 7-8 partite -, l’Atalanta è pronta a rituffarsi in campionato, nel tentativo di riscattare la pessima sconfitta di Verona dell’ultimo turno.

Zappacosta per Bellanova

I nerazzurri ospiteranno il Cagliari alla New Balance Arena sabato 13 dicembre alle 20,45, e al posto di Bellanova sulla fascia destra dovrebbe giocare Davide Zappacosta , con Nicola Zalewski favorito su Lorenzo Bernasconi sulla sinistra. Per il resto, è probabile una formazione non dissimile dalle ultime uscite, pur tenendo in considerazione la stanchezza per gli impegni ravvicinati. Gianluca Scamacca , Marten de Roon e Sead Kolasinac sono da valutare, in difesa si potrebbe rivedere Isak Hien .

Lo stemma dell’Atalanta sulla maglia del Christmas Match 2025

(Foto di Atalanta)

Atalanta-Cagliari sarà il Christmas Match 2025, e per l’occasione, come da tradizione, è stata creata una maglia speciale: un mix di nero, azzurro e bianco. Le divise indossate saranno messe all’asta, in collaborazione con Bergamo Tv, con il ricavato interamente devoluto in beneficenza.