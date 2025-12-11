Sport / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025
Atalanta-Cagliari è il Christmas Match: svelata la speciale divisa «benefica»
SERIE A. Contro i sardi, sabato 13 dicembre alla New Balance Arena, i nerazzurri indosseranno le maglie create appositamente che poi verranno messe all’asta.
Incassata la tegola del mese (almeno) di stop per Raoul Bellanova - alle prese con una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado del bicipite muscolare destro rimediata contro il Chelsea in Champions: salterà 7-8 partite -, l’Atalanta è pronta a rituffarsi in campionato, nel tentativo di riscattare la pessima sconfitta di Verona dell’ultimo turno.
Zappacosta per Bellanova
I nerazzurri ospiteranno il Cagliari alla New Balance Arena sabato 13 dicembre alle 20,45, e al posto di Bellanova sulla fascia destra dovrebbe giocare Davide Zappacosta, con Nicola Zalewski favorito su Lorenzo Bernasconi sulla sinistra. Per il resto, è probabile una formazione non dissimile dalle ultime uscite, pur tenendo in considerazione la stanchezza per gli impegni ravvicinati. Gianluca Scamacca, Marten de Roon e Sead Kolasinac sono da valutare, in difesa si potrebbe rivedere Isak Hien.
Atalanta-Cagliari sarà il Christmas Match 2025, e per l’occasione, come da tradizione, è stata creata una maglia speciale: un mix di nero, azzurro e bianco. Le divise indossate saranno messe all’asta, in collaborazione con Bergamo Tv, con il ricavato interamente devoluto in beneficenza.
