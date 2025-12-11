Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 11 Dicembre 2025

Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: almeno un mese di stop

CALCIO. Il giocatore nerazzurro era stato sostituito nella gara di Champions contro il Chelsea.

Raoul Bellanova durante il match contro il Chelsea in cui si è infortunato. Lesione muscolare che lo terrà fuori almeno un mese
Raoul Bellanova durante il match contro il Chelsea in cui si è infortunato. Lesione muscolare che lo terrà fuori almeno un mese
(Foto di Afb)

Bergamo

Una scorribanda sulla fascia destra come tante, un cross insidioso come sua consuetudine, ma questa volta per Raoul Bellanova il bicipite femorale non ha retto. Il giocatore nerazzurro ha subito capito che l’entità dell’infortunio non gli avrebbe permesso di continuare il match, è uscito dal campo con la maglia a coprire il volto per lo sconforto. Al suo posto, al minuto 17 della trionfale gara di Champions League contro il Chelsea, è entrato Davide Zappacosta.

Giovedì 11 dicembre sono arrivati gli esiti degli esami eseguiti sul giocatore che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro.

Uno strappo che costringerà Bellanova, nazionale azzurro classe 2000, a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato Cagliari, Genoa, Inter, Roma e Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Salute
Malattia
Ferite, Lesioni
Evento sportivo
Raoul Bellanova
Davide Zappacosta
Atalanta
Chelsea