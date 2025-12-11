Atalanta, lesione muscolare per Bellanova: almeno un mese di stop

Una scorribanda sulla fascia destra come tante, un cross insidioso come sua consuetudine, ma questa volta per Raoul Bellanova il bicipite femorale non ha retto. Il giocatore nerazzurro ha subito capito che l’entità dell’infortunio non gli avrebbe permesso di continuare il match, è uscito dal campo con la maglia a coprire il volto per lo sconforto. Al suo posto, al minuto 17 della trionfale gara di Champions League contro il Chelsea, è entrato Davide Zappacosta.

Giovedì 11 dicembre sono arrivati gli esiti degli esami eseguiti sul giocatore che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro.