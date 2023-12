Atalanta, c’è ancora Kolasinac in dubbio. Se non ce la fa, Hateboer dietro o Bonfanti

Il giocatore continua ad avvertire dolore alla caviglia e, anche se c’è un leggero miglioramento, l’Atalanta non vuole rischiare. Il bosniaco giocherà solo se dimostrerà di poterlo fare senza remore ed è per questo motivo che la lista dei convocati non è stata ancora diramata. In difesa le due certezze sono Djimsiti e Scalvini, visto che Toloi e Palomino sono sicuramente ancora ko. Se Kolasinac non recupererà, il principale indiziato ad arretrare è Hateboer, più che de Roon, anche se non è da escludere un debutto dal 1’ di Bonfanti in campionato dopo la prima da titolare in Europa League contro il Raków.