Atalanta, centinaia di tifosi in centro a Bergamo per chiedere alla società e a Gasperini di andare avanti insieme - Foto e video

Circa 300 tifosi si sono radunati in piazza Matteotti, per chiedere all’Atalanta e a Gasperini di ripensarci, di andare avanti insieme anche se ormai sembra fatta tra il tecnico nerazzurro e la Roma. L’appuntamento è stato organizzato da un gruppo di tifosi della curva nord per le 20 di venerdì 30 maggio, lo stesso gruppo che nella notte ha affisso due striscioni sulla recinzione del centro sportivo di Zingonia.

Il raduno sul Sentierone L’avvio del corteo verso via Paglia

I tifosi sotto la sede dei Percassi Lo striscione appeso

I tifosi, dal ritrovo in piazza Matteotti, si sono spostati sotto gli uffici del gruppo Percassi in via Paglia. Ha preso la parola un portavoce del gruppo organizzatore: «Non è una contestazione, ma dopo nove anni questa storia non può finire così, con Gasperini che vuole andarsene e la società che non lo difende. Tocca a noi far sentire la nostra voce».