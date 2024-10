Atalanta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk senza Ruggeri: guaio al ginocchio

L’Atalanta, che si è trasferita in Germania volando da Verona a causa della chiusura dell’aeroporto di Orio, affronterà il match della seconda giornata della Champions League, a Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk, senza Matteo Ruggeri. Il terzino bergamasco ha infatti gettato la spugna martedì 1 ottobre, giorno della vigilia del match (in programma mercoledì 2 alle 18,45), a causa di un problema al ginocchio sinistro, ed è rimasto a casa. La gonalgia sarà valutata attraverso gli esami delle prossime ore: la sua presenza è a forte rischio per il match di sabato 5 in casa col Genoa, l’ultimo prima della sosta per le nazionali.