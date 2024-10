Gasperini: «Shakhtar difficile da affrontare. De Ketelaere? È una locomotiva»

«De Ketelaere? Bisogna pensare a un anno fa – spiega Gasperin – quando aveva fatto gol all’esordio, però la presenza e l’evoluzione che sta avendo adesso stanno a significare che è un giocatore in crescita, in evoluzione. Non solo come maturazione fisica, ma anche di mentalità e personalità. È già una locomotiva della squadra, è sempre molto coinvolto e positivo, sono grandi segnali. È un ragazzo molto positivo, si sente addosso all’Atalanta, è un bell’esempio per la squadra».

Cdk: «Momento importante»

«Mi sento sempre responsabilizzato nell’aiutare la squadra, è un momento della stagione importante per me, per fare prestazioni e per provare a vincere le partite», ha detto in conferenza stampa Charles De Ketelaere, alla sua 24esima presenza nella massima competizione continentale. «L’ultimo gol in Champions? Allo Zenit col Brugge, ero giovane e facevo bene. Al Milan ho fatto più fatica. Questa è la seconda partita in Champions con l’Atalanta».