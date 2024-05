Atalanta in Champions League, tifosi in festa a Zingonia

Festa a Zingonia per l’Atalanta al rientro da Lecce, dove i nerazzurri hanno vinto 2-0 qualificandosi per la prossima Champions League. Ad attendere la squadra, sotto la pioggia, una piccola folla di tifosi che si sono dati appuntamento per festeggiare il traguardo Champions e dare la carica ai nerazzurri per la finale di Europa League in programma il 22 maggio a Dublino.