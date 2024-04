Atalanta, che sogno: la notte di festa dei tifosi ad Anfield - Video

Non ci si risveglia dal sogno della notte allo stadio di Anfield : l’Atalanta è riuscita in un’impresa epica. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Liverpool, la squadra nerazzurra vede sempre più vicina la semifinale grazie alla solidità del gruppo e alla mira infallibile di Scamacca sotto le braccia incerte di Kelleher, e di Pasalic nel finale.

Una notte di sogni dunque e di festa per i tifosi in trasferta tra le lacrime del presidente Antonio Percassi e la gioia del Gasp che ha lanciato il suo giubbotto agli oltre duemila supporter che sono volati oltremanica per veder una squadra che non li ha certo delusi.