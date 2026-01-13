Atalanta, conclusa l’asta benefica delle maglie: superati i 30mila euro, CdK superstar

La maglia più quotata dell’asta benefica delle maglie dell’ Atalanta del « Christmas Match 2025 » è la numero 17 del calciatore belga Charles De Ketelaere : è stata aggiudicata infatti alla maxicifra di 4.100 euro .

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ), metteva in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari 2-1 , decisa da una doppietta di Scamacca.

Apertasi il 15 dicembre scorso, l’asta benefica si è conclusa ieri sera nel corso della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta» con l’aggiudicazione delle maglie dopo gli ultimi rialzi: nei prossimi giorni, lo staff del programma sportivo ricontatterà esclusivamente i vincitori per trasformare le loro promesse di pagamento in realtà con bonifico bancario. In caso di vincita multipla, torneranno in gioco anche le offerte minori: ogni casacca dovrà avere un vincitore diverso.

Il fine solidale dell’asta

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato (sicuramente superiore ai 30mila euro) sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.