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Sport / Bergamo Città Martedì 28 Aprile 2026

Atalanta, contro il Genoa si va verso il rientro di Ederson e Zalewski

SERIE A. I due hanno, che iniziato in panchina il match perso a Cagliari, potrebbero essere titolari sabato 2 maggio in casa contro il Genoa.

Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, contro il Genoa si va verso il rientro di Ederson e Zalewski
Nicola Zalewski ha iniziato in panchina il match di Cagliari: dovrebbe tornare titolare
(Foto di Afb)

Bergamo

Mandato giù il boccone amaro della sconfitta nel posticipo della 34ª giornata di campionato sul campo del Cagliari (finale 3-2), l’Atalanta ha ripreso immediatamente a lavorare con una seduta nella mattina di martedì 28 aprile a Zingonia. I giocatori a parte sono due: il terzo portiere Rossi, sempre alle prese con la pubalgia, sarà da tenere d’occhio ancora in settimana; Bernasconi ha invece già concluso la propria stagione per via della lesione tra il primo e il secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (terapie per lui).

Sabato il Genoa a Bergamo

Il prossimo match è in programma sabato 2 maggio alle 20,45 alla New Balance Arena contro il Genoa: Palladino ha recuperato Hien dal problema all’adduttore, probabile un ballottaggio con Djimsiti.

L’assenza di Bernasconi dovrebbe portare a una catena di sinistra che prevede Zalewski (inizialmente in panchina a Cagliari) a tutta fascia con Raspadori davanti. Dal primo minuto si dovrebbe rivedere anche Ederson. A destra più Zappacosta che Bellanova.

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