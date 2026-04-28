Atalanta, contro il Genoa si va verso il rientro di Ederson e Zalewski

Mandato giù il boccone amaro della sconfitta nel posticipo della 34ª giornata di campionato sul campo del Cagliari (finale 3-2), l’Atalanta ha ripreso immediatamente a lavorare con una seduta nella mattina di martedì 28 aprile a Zingonia. I giocatori a parte sono due: il terzo portiere Rossi, sempre alle prese con la pubalgia, sarà da tenere d’occhio ancora in settimana; Bernasconi ha invece già concluso la propria stagione per via della lesione tra il primo e il secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (terapie per lui).