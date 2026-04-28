Atalanta, contro il Genoa si va verso il rientro di Ederson e Zalewski
SERIE A. I due hanno, che iniziato in panchina il match perso a Cagliari, potrebbero essere titolari sabato 2 maggio in casa contro il Genoa.
Bergamo
Mandato giù il boccone amaro della sconfitta nel posticipo della 34ª giornata di campionato sul campo del Cagliari (finale 3-2), l’Atalanta ha ripreso immediatamente a lavorare con una seduta nella mattina di martedì 28 aprile a Zingonia. I giocatori a parte sono due: il terzo portiere Rossi, sempre alle prese con la pubalgia, sarà da tenere d’occhio ancora in settimana; Bernasconi ha invece già concluso la propria stagione per via della lesione tra il primo e il secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (terapie per lui).
Sabato il Genoa a Bergamo
Il prossimo match è in programma sabato 2 maggio alle 20,45 alla New Balance Arena contro il Genoa: Palladino ha recuperato Hien dal problema all’adduttore, probabile un ballottaggio con Djimsiti.
L’assenza di Bernasconi dovrebbe portare a una catena di sinistra che prevede Zalewski (inizialmente in panchina a Cagliari) a tutta fascia con Raspadori davanti. Dal primo minuto si dovrebbe rivedere anche Ederson. A destra più Zappacosta che Bellanova.
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