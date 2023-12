Atalanta, contro il Raków a casa i titolari: Bonfanti e Palestra sognano l’esordio

Sarà una notte di debutti e debuttanti l’ultima ininfluente gara dell’Atalanta nel girone di Europa League : quasi l’intera squadra dei titolari è rimasta a casa, poco meno della metà dei 21 convocati viene dall’Under 23 e dalla Primavera. Giovedì 14 a Sosnowiec (ore 21), in Polonia, contro il Raków Gasperini rinuncerà a Musso, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta, Ruggeri, de Roon, Ederson, Koopmeiners e Lookman , rimasti a Zingonia ad allenarsi, oltre agli infortunati e ai degenti (Scamacca, Touré, Toloi, Palomino, Kolasinac e l’influenzato Bakker). Gasp ha attinto a piene mani al vivaio, aggregando dieci ragazzi : Vismara, Del Lungo, Palestra, Ceresoli, Mendicino, Colombo, Manzoni, Bonanomi, De Nipoti e Cisse. A loro si aggiunge Bonfanti, ormai in pianta stabile in prima squadra e candidato a esordire dal 1’.

Via libera ai giovani Bonfanti e Palestra

La formazione sarà giocoforza improvvisata: tra i pali dovrebbe iniziare Carnesecchi (ma Rossi spera), con l’inedita difesa composta da Hateboer, Bonfanti e Zortea o il giovane Del Lungo se Zortea dovesse partite sulla fascia. Holm, Pasalic, Adopo e il baby Palestra dovrebbero comporre la mediana, con Miranchuk, De Ketelaere e Muriel in attacco, salvo il jolly Cisse. L’Atalanta ha già conquistato il pass per gli ottavi, comunque vada in Polonia. Il Raków invece si gioca il terzo posto e i playoff per la Conference League con lo Sturm Graz, impegnato a Lisbona contro lo Sporting.