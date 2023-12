Atalanta, i difensori saltano la gara in Polonia: parte l’operazione Salernitana

Niente Polonia per Kolasinac e Toloi, ma la prospettiva del rientro per la gara di lunedì 18 con la Salernitana si fa più concreta. L’Atalanta prepara l’ultima e ininfluente sfida del girone di Europa League, giovedì 14 a Sosnowiec (ore 21) contro il Raków, senza molti pezzi della difesa: Kolasinac è alle prese con un infortunio alla caviglia e al polpaccio, Toloi è ai box per un guaio muscolare al gemello della gamba destra, Djmsiti e Scalvini hanno giocato col Milan stringendo i denti ma non verranno rischiati in Polonia. E anche per Palomino (lesione alla coscia sinistra) il rientro non è alle porte.