Atalanta, domenica sera a Roma scontro diretto per un posto in Europa

In casa nerazzurra, finalmente terminata l’emergenza in difesa (a Roma in campo i titolari Scalvini, Djimsiti e Kolasinac), sul fronte formazione il ballottaggio principale è in attacco con tre giocatori in lizza per due posti : sicuro di una maglia Koopmeiners, con lui dovrebbero giocare Scamacca e Pasalic, con De Ketelaere possibile alternativa sia del centravanti romano, sia del croato.

In attacco Scamacca e Pasalic favoriti su De Ketelaere per un posto nel tridente con Koopmeiners.

Per il resto con Carnesecchi fra i pali, sulle fasce Zappacosta e Ruggeri (con Holm che dopo la buona prestazione in Coppa Italia potrebbe insidiare Zappacosta per un posto a destra), a centrocampo i punti fissi de Roon ed Ederson. In panchina il neo acquisto Hien, nella lista dei convocati anche i baby Comi e Mendicino. Non ci saranno Lookman (in nazionale per la Coppa d’Africa), gli infortunati Toloi, Touré, Hateboer e Adopo, mentre Bonfanti ha giocato con l’Under 23 che sabato ha vinto 1-0 sul campo della Virtus Verona.