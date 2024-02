Atalanta, due mesi da schiacciasassi

Inter e Atalanta risultati alla mano sono le due squadre che hanno realizzato più punti negli ultimi due mesi. Una prestazione dopo l’altra, i nerazzurri anche quando non hanno espresso il loro massimo potenziale hanno sempre portato a casa la vittoria o punti decisivi. Una squadra che ora in tutti i reparti sembra più che mai calibrata e equilibrata. A livello individuale ci sarebbero molti giocatori da segnalare, ma oggi vogliamo sottolineare il balzo in avanti di Carnesecchi. Il portiere ormai fermamente titolare, ha impressionato nelle ultime uscite per la sicurezza dimostrata e per alcuni interventi prodigiosi che hanno salvato il risultato. Non solo i due rigori parati contro il Sassuolo, ma una serie di prove convincenti che gli aprono la strada anche alla Nazionale.