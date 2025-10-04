Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 04 Ottobre 2025

Atalanta, ecco i convocati contro il Como: recupera Hien. Si gioca alle 20.45 a Bergamo

LA PARTITA. Sabato sera 4 ottobre alle 20,45 alla New Balance Arena (diretta tv su Dazn e Sky), arrivano i lariani: è l’ultima partita prima della sosta e serve ad aggiornare il bilancio della prima fase della stagione.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Hien
Hien

Bergamo

Isak Hien ha recuperato dal risentimento all’adduttore sinistro accusato in casa del Torino lo scorso 21 settembre e figura tra i 18 convocati dell’Atalanta per la sesta di campionato, sabato sera a Bergamo col Como alle 20.45. Il difensore svedese è stato aggregato alla squadra in occasione dell’ultima sessione sul campo al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Ha saltato la Juventus in serie A sabato scorso e il Club Brugge in Champions League martedì.

Sono 18 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Como, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo: Ahanor, Bernasconi, Brescianini; Carnesecchi, Djimsiti, Éderson; Hien, Krstović, Lookman, Maldini; Musah, Obrić, Pašalić; Rossi, Samardžić, Sportiello, Sulemana e Zappacosta.

Squalificato De Roon, gli infortunati restano: Kossounou, Bellanova, De Ketelaere, Zalewski, Scalvini, Scamacca, Kolašinac e Bakker.

La sfida è prevista alle 20.45: una vittoria permetterebbe di migliorare una classifica comunque già interessante (i nerazzurri sono quinti con Inter e Cremonese, a -3 dalla vetta) e di mantenere l’imbattibilità in questo campionato che appartiene pure a Juventus e Cremonese. Sarebbe anche il secondo successo interno di fila in A, cosa mai successa nel 2025, e il terzo consecutivo tra tutte le competizioni, dopo Lecce e Bruges.

