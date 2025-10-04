Atalanta, ecco i convocati contro il Como: recupera Hien. Si gioca alle 20.45 a Bergamo

Isak Hien ha recuperato dal risentimento all’adduttore sinistro accusato in casa del Torino lo scorso 21 settembre e figura tra i 18 convocati dell’Atalanta per la sesta di campionato, sabato sera a Bergamo col Como alle 20.45. Il difensore svedese è stato aggregato alla squadra in occasione dell’ultima sessione sul campo al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Ha saltato la Juventus in serie A sabato scorso e il Club Brugge in Champions League martedì. Sono 18 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Atalanta-Como, in programma sabato 4 ottobre alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo: Ahanor, Bernasconi, Brescianini; Carnesecchi, Djimsiti, Éderson; Hien, Krstović, Lookman, Maldini; Musah, Obrić, Pašalić; Rossi, Samardžić, Sportiello, Sulemana e Zappacosta.

La sfida è prevista alle 20.45: una vittoria permetterebbe di migliorare una classifica comunque già interessante (i nerazzurri sono quinti con Inter e Cremonese, a -3 dalla vetta) e di mantenere l’imbattibilità in questo campionato che appartiene pure a Juventus e Cremonese. Sarebbe anche il secondo successo interno di fila in A, cosa mai successa nel 2025, e il terzo consecutivo tra tutte le competizioni, dopo Lecce e Bruges.