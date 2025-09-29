Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

Atalanta, Ederson in mediana dal 1’. Dubbi in attacco: in rialzo le chance di Lookman

CALCIO. Il brasiliano va verso il rientro da titolare nella gara di Champions contro il Bruges, martedì 30 settembre alle 18,45 a Bergamo. Il nigeriano si gioca un posto in attacco, Pasalic possibile trequartista nel 3-4-1-2.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ademola Lookman in campo a Torino contro i granata in campionato. Dopo la bufera di mercato, il nigeriano è rientrato in squadra e potrebbe giocare col Bruges
Ademola Lookman in campo a Torino contro i granata in campionato. Dopo la bufera di mercato, il nigeriano è rientrato in squadra e potrebbe giocare col Bruges
(Foto di Afb)

Dubbi in attacco e qualche segnale. Ederson c’è ed è pronto, Hien no e resta ai box, salgono le quotazioni di Lookman in casa Atalanta per la sfida al Bruges, martedì 30 settembre (alle 18,45) alla New Balance Arena.

Fuori da fine agosto per l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a un intervento di pulizia, Ederson dovrebbe riprendersi il posto in mediana accanto a de Roon. Il secondo, clamoroso, ritorno potrebbe essere quello di Ademola Lookman, tornato in gruppo un paio di settimane fa dopo il tormentone estivo di mercato ma rimasto in panchina con la Juventus.

Il nigeriano si gioca un posto in attacco con Sulemana e Samardzic accanto a Krstovic nel 3-4-2-1 che potrebbe diventare 3-4-1-2 se Juric decidesse di lanciare Pasalic trequartista alle spalle di due punte. In questo caso Samardzic e Krstovic sembrano favoriti. Per il resto quasi scontata la conferma del trio difensivo Kossounou-Djimsiti-Ahanor, con Bellanova e Zappacosta sugli esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Ademola Lookman
Ederson
Atalanta