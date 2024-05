Atalanta, entusiasmo e delusione dei tifosi a Roma: ma la speranza si chiama Dublino - Foto e video

Tantissimi bergamaschi hanno sfidato le condizioni meteo avverse per fare il tifo anche davanti al maxischermo di Piazza Vittorio Veneto in centro a Bergamo. Dopo il gol di Vlahovic però l’aria si è fatta tesa sul Sentierone e dopo i 90 minuti (e nove di recupero) la delusione (e qualche lacrima) è apparsa sui volti degli atalantini mischiata alla pioggia. In questa annata speciale però non è ancora finita, anzi. I tifosi da giovedì mattina guardano già oltre: la speranza si chiama Dublino, la finalissima contro il Bayer per l’Europa League. Un traguardo incredibile che è andato oltre ogni pronostico, una gara i cui non si parte da favoriti, una gara che prima di tutto rappresenterà per i bergamaschi e per la città un momento di orgoglio e di condivisione unico. Anche se stasera si va a letto con la mestizia nel cuore, già al risveglio l’entusiasmo tornerà, tutti pronti per sostenere ancora al massimo capitan de Roon e compagni.