Atalanta, per Foscarini squadra corsara, ancora in corsa per tutti gli obbiettivi

Claudio Fosarini, 65 anni, agli inizi degli anni 80 ha militato per tre stagioni sportive nell’Atalanta giocando dalla serie C alla A. Poi ha intrapreso la carriera di mister allenando in diverse categorie alternando la cadetteria alla serie C.

Ospite del Club Amici dell’Atalanta Val Gandino martedì 19 marzo in occasione del premio «Bravo Papà» conferito al presidente nerazzurro Antonio Percassi si è detto ottimista sul buon prosieguo dell’ Atalanta sia nelle prossime sfide di Coppa Italia che in Europa League. «Pure nelle recenti gare di campionato con la Juventus sia contro lo Sporting Lisbona la squadra ha evidenziato carattere e condizioni fisiche buone. Senza contare la qualità dell’organico. Aggiungi la consistenza societaria e l’immancabile sostegno della tifoseria, non posso che essere ottimista».

Foscarini, da sempre competente opinionista nelle trasmissioni di Bergamo Tv apre anche il capitolo-Gasperini: «Al mister è doveroso attribuire il merito di saper mutare atteggiamento alla squadra alla necessità e di adeguarla tatticamente agli avversari di turno. Un aspetto che attua sempre ottenendo i lusinghieri risultati».