Atalanta, Gasp pensa al tridente d’attacco: a Empoli con Cdk-Retegui-Lookman

Atalanta a trazione anteriore a Empoli. Per la gara di domenica 23 febbraio al Castellani (alle 18) contro i toscani di D’Aversa, Gian Piero Gasperini medita di rilanciare il tridente d’attacco De Ketelaere-Retegui-Lookman dal 1’, in campo l’ultima volta dall’inizio proprio nella gara d’andata contro l’Empoli. Dopo l’infortunio e la bufera dopo il rigore fallito col Bruges, Lookman potrebbe tornare titolare un mese dopo la gara col Como, anche se in alternativa restano Pasalic, Samardzic e Brescianini in un eventuale 3-4-2-1.

Ai box Scamacca, Scalvini, Kossounou, Hien e Maldini, Gasp ha convocato 24 giocatori compresi i giovani dell’Under 23 Vlahovic, Vavassori e Del Lungo. Tridente d’attacco a parte, si va verso la conferma di gran parte della formazione schierata contro il Bruges, con Posch in vantaggio su Toloi in difesa per un posto accanto a Djimsiti e Kolasinac,e il duo Bellanova-Ruggeri favorito sugli esterni rispetto a Zappacosta e Cuadrado. In mediana confermato il tandem de roon-Ederson. La variante sul tema potrebbe portare all’arretramento di de Roon in difesa, con l’inserimento di Pasalic in mediana accanto a Ederson.