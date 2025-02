Atalanta, Gasperini sul futuro: «Penso che non ci saranno rinnovi». «Lookman? Non ho mai voluto offendere nessuno»

«Lookman ha avuto un impatto straordinario contro il Buges. Riguardo tutto quello che è nato dopo intorno al rigore non voleva essere, la mia, una annotazione offensiva»: così il tecnico dell’Atalanta ha commentato il botta e risposta avvenuto tra Gasperini e l’attaccante nigeriano dopo il rigore sbagliato e l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Bruges. L’occasione è stata la conferenza stampa di sabato 22 febbraio prima del match di Campionato con l’Empoli in programma per domenica 23 febbraio alle 18.