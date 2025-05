Atalanta, Gasperini incontra Percassi a Zingonia: tutte le ipotesi sul tavolo

Sul tavolo all’ordine del giorno è ovviamente la proposta di rinnovo che il club bergamasco ha fatto al mister fino al 2027 e l’eventuale pianificazione della prossima stagione se si dovesse trovare un accordo. Al termine di Atalanta-Parma, Gian Piero Gasperini aveva preannunciato la necessità di incontrare la dirigenza dell’Atalanta per parlare del futuro. «Mi dispiace per la prima volta dover abbassare l’asticella ma andrà fatto un confronto con la società. Dobbiamo confrontarci con la società: se dobbiamo mantenerci su questi livelli, non credo di essere più capace di garantirlo, anche perché ho la sensazione che alcuni giocatori importanti vadano via» aveva detto i festeggiamenti a fine campionato.