Atalanta, Gasperini: «La vittoria in Europa League ci ha fatto crescere»

«È un buon periodo anche in campionato, sono molto contento delle partite che stiamo giocando.La vittoria dell’anno scorso in Europa League ha fatto crescere i protagonisti, in fiducia e sicurezza, poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che stanno crescendo anche loro, è questo il succo di questi risultati. Questi risultati ci danno una mano, abbiamo fiducia maggiore per andare avanti».

«Squadra solida e sicura»

Gasp: «Abbiamo spogliatoio molto forte»

«Quanto mi dà fastidio non andare in panchina contro Roma e Milan? Otto anni che giochiamo in Europa e non è mai successo niente, nemmeno mezza virgola. La fortuna in questi anni è stato avere un gruppo solido, non solo tatticamente. L’altra cosa per me è nei comportamenti e negli atteggiamenti, abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte».