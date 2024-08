Atalanta, Gasperini: «Mai vinto a San Siro con l’Inter? C’è sempre una prima volta»

«L’Inter? Non abbiamo mai vinto a San Siro, contro di loro non ci siamo mai riusciti, c’è sempre una prima volta. L’Inter è una squadra molto forte, è una cosa che condividiamo con tante squadre. È una gara che arriva troppo presto, con tutte le vicissitudini, ma giochiamo una gara importante contro una squadra che ha vinto il campionato». Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, in programma venerdì 30 agosto alle 20,45 a San Siro.

«Koop ha raggiunto quello che voleva»

Infine l’annuncio del probabilissimo forfait del difensore Isak Hien: «Ha avuto la febbre alta, e adesso ha delle placche in gola: al 99% non potrà scendere in campo, vedremo come sostituirlo». Un accenno anche ad Ademola Lookman: «Se ci sarà? Ha fatto un allenamento con la squadra, fra poco (giovedì 29) farà il secondo e vediamo». Infine un commento su Teun Koopmeiners alla Juve: «Ha raggiunto quello che voleva, a noi ha dato tanto. Sono tutti felici: lo è la Juve, lui e l’Atalanta, tutti vissero felici e contenti. Odilon Kossounou quando si allenerà lo vedremo».