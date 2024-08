Sorteggi Champions: l’Atalanta affronterà Real Madrid e Arsenal a Bergamo, il Barcellona in trasferta- Diretta

I sorteggi hanno definito che le due squadre di prima fascia che affronteranno i ragazzi di Gasperini saranno le due spagnole: Il Real Madrid verrà a Bergamo, mentre i nerazzurri dovranno affrontare in trasferta il Barcellona. Poi affronterà Arsenal (in casa), Shakhtar (in trasferta), Celtic (in casa), Young Boys (in trasferta), Sturm Graz (in casa) e Stoccarda (in trasferta).

L’Inter affronterà: Lipsia, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga nella prima fase.

La nuova Champions, quella vera, inizia oggi: niente partite - quelle sono andate in scena mercoledì con gli ultimi preliminari -, ma il sorteggio che costruirà il cammino delle trentasei partecipanti, Atalanta compresa. Un percorso tutto nuovo e da scoprire. Oggi verranno svelate le carte: l’appuntamento con l’urna è alle 18 a Montecarlo (diretta su Sky, Amazon Prime e sito Uefa e dalle 17 alle 19.25 su Bergamo Tv).

Niente più gironi, solo una maxi classifica

Non verranno formati i gironi: quelli non esistono più. La nuova formula della principale manifestazione europea per club propone una sorta di maxi-campionato, in cui tutte le squadre formano un’unica classifica. Non c’è tempo per affrontare tutti, quindi ogni squadra sfiderà circa un quarto delle avversarie possibili: otto partite totali, quattro in casa e quattro in trasferta.

Come viene calcolata la classifica

La graduatoria viene costruita con le regole classiche: alla fine le prime otto saranno qualificate direttamente agli ottavi, le squadre tra il nono e il ventiquattresimo posto si sfideranno nei playoff con in palio gli stessi ottavi e tutte le altre - le squadre dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto e le perdenti dei playoff - saranno fuori da tutto, senza ripescaggi in Europa League.

Le regole del sorteggio

Sorteggio, dunque, ma in versione inedita: non saranno solo i bussolotti a decidere il destino delle formazioni. C’è un sistema ibrido: una squadra viene estratta a mano, ma poi è un software speciale a decidere le sue avversarie in modo casuale, così come casuale è anche il campo (per ogni fascia, una gara in casa e una fuori). Le squadre di prima fascia vengono estratte per prime e viene scelto per loro il cammino, che viene gradualmente costruito per tutti: quando si arriva a sorteggiare la quarta fascia quasi tutti gli incroci saranno ormai già scritti.

Ogni formazione affronta due avversarie per ognuna delle quattro fasce: in pratica il Real Madrid e lo Sturm Graz potrebbero avere le stesse rivali, visto che sia le squadre di prima fascia che quelle di quarta affrontano due avversarie per ogni livello. Un sistema che toglie importanza al ranking: le fasce, di fatto, interessano alle avversarie. Proprio quest’anno l’Atalanta è in seconda fascia, grazie al ranking: con la nuova formula è proprio il coefficiente a decidere tutto e a comporre le quattro categorie, con nove squadre per ognuna di esse, con l’unica eccezione dei campioni in carica che entrano di diritto in prima.

C’è una certezza: l’Atalanta affronterà due superbig, da scegliere in una lista che comprende Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Barcellona, Borussia Dortmund e Lipsia, con le ultime due un po’ sotto le rivali. Una arriverà a Bergamo. In prima fascia c’è anche l’Inter, ma è inaffrontabile dai nerazzurri bergamaschi in quanto connazionale: nella prima fase sono vietati i derby, ma sarà possibile sfidare due avversarie (e non di più) di una stessa nazione.

Per esempio l’Atalanta potrebbe trovare il City in prima fascia e l’Arsenal in seconda, ma a quel punto non sarebbe abbinabile all’Aston Villa in quarta.