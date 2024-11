Atalanta, Gasperini: «Ora ci godiamo questa classifica»

La striscia vincente dell’Atalanta

Il tecnico si sofferma poi sul decollo della Dea: undici gare da imbattuta , sette vittorie consecutive e la vetta con 28 punti in 13 giornate, un risultato mai visto a Bergamo. Di seguito le sue parole: «Nel mese di agosto eravamo in pieno mercato, la squadra non era completa e abbiamo avuto un paio di passi falsi. Abbiamo giocato le prime tre partite con poca testa, buttando via dei punti a Torino e subendo contro l’Inter. Per noi il campionato è iniziato dopo e ci stiamo basando sull’ossatura dell’anno scorso, su una squadra che è cresciuta tantissimo e ha ottenuto convinzione e sicurezza dalla vittoria in Europa League.

Obiettivo, portare i nuovi innesti ad alto livello

L’Atalanta ha recuperato Toloi e Scalvini, per la gioia di Gasp: «Sono contento per entrambi, Toloi non giocava da tanti mesi e ha avuto dei problemi anche in avvio di stagione con qualche ricaduta. Durante l’ottima sosta Rafa ha raggiunto un’ottima condizione, ho deciso di farlo giocare ed è andata benissimo. Sono contento anche per Scalvini, anche spezzoni di pochi minuti sono utili per rientrare psicologicamente in gara e superare l’infortunio».