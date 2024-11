Atalanta, Gasperini: «Siamo cresciuti in personalità e tecnica»

«Noi pensiamo di misurarci, è chiaro che queste partite sono una bilancia anche per noi. Siamo riusciti a fare una prestazione di livello, siamo ulteriormente cresciuti in personalità e in tecnica. Abbiamo sfoderato una partita bellissima soprattutto per il valore dei nostri avversari». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli.