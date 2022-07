Atalanta, già un infortunato: Zappacosta. Toloi: «L’obiettivo è tornare in Europa»

L’infortunio è stato accusato dal giocatore durante una sessione individuale nel giorni scorsi e, sempre come ha comunicato il club nerazzurro, l’esterno trentenne di Sora ha cominciato la riabilitazione, con prognosi stabilita in rapporto all’evoluzione clinica. La speranza è naturalmente che non si tratti di nulla di grave , considerata oltretutto l’importanza del gioco sulle corsie laterali per mister Gasperini.