Atalanta, Gritti: «Consapevolezza e cambi decisivi. Zaniolo ha tanti margini»

«Nelle ultime partite si stanno aggregando alcuni giocatori nuovi. Oggi Zaniolo è riuscito a far gol e per noi è incredibile avere sempre più giocatori con la giusta mentalità perché così mister Gasperini i cinque cambi li fa sempre. Sono aumentati i giocatori nelle rotazioni e quelli che sono entrati oggi hanno dato una verve che stava scomparendo». Lo ha detto a Dazn il vice allenatore dell’Atalanta, Tullio Gritti dopo la vittoria sul campo della Roma per 0-2.Decisivi i gol di de Roon e dell’ex Zaniolo .

Le parole su Niccolò Zaniolo

«La Roma ci ha messo in difficoltà»

La partita non è stata facile: «La Roma non è una squadra che merita di avere 13 punti in classifica - ha detto Gritti -, la partita è stata dura, non riuscivamo a sbloccarla con i tre giocatori davanti e abbiamo messo calciatori con caratteristiche diverse e qualità che in quel momento ci hanno permesso di portare a casa la partita». Per Gritti la parola chiave è «consapevolezza» perché «la squadra sa come comportarsi in ogni situazione e sa cosa fare».