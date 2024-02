Atalanta, Hien e Pasalic si scaldano per l’Inter: mini-turnover per Gasp

Qualche ritocco, non una rivoluzione . In vista del recupero di mercoledì 28 febbraio contro la corazzata Inter a San Siro (ore 20,45) l’Atalanta potrebbe cambiare addendi rispetto alla gara di domenica contro il Milan, nella speranza che non cambi il risultato.

Gian Piero Gasperini, per sua stessa ammissione, potrebbe lanciare dal 1’ Hien e Pasalic: lo svedese sarebbe all’esordio da titolare, il croato tornerebbe in campo dopo essere rimasto in panchina contro il Milan. Gasp ha disposizione l’intera rosa, compresi Kolasinac e Scalvini, ma proprio l’azzurro potrebbe lasciare il posto a Hien in difesa, con Dijmisiti spostato sul centrodestra. Pasalic invece potrebbe giocare a centrocampo al posto di uno tra de Roon ed Ederson, con Koopmeiners e Lookman alle spalle di una punta. Per quel ruolo il favorito resta De Ketelaere ma Scamacca spera nel sorpasso.