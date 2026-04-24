Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistra

Hien verso il recupero

Mentre il laterale mancino, alle prese con un trauma distrattivo al ginocchio destro e in attesa di riscontri diagnostici, salterà quasi certamente la trasferta in Sardegna, lo svedese è avviato al recupero dopo essersi allenato parzialmente in gruppo venerdì 24 a Zingonia e dovrebbe tornare a disposizione, così come il terzo portiere Rossi.