Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistra

CALCIO. Venerdì 24 aprile lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati (così come Rossi) per la gara di lunedì 27 in Sardegna (alle 18,30). Zappacosta o Zalewski arretrato sulla corsia mancina.

Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistra
Isak Hien qui in azione con l’ex Nicolò Zaniolo (Udinese). Il difensore svedese è avviato al recupero e dovrebbe essere disponibile per la gara di lunedì a Cagliari
(Foto di Afb)

Attesa per Bernasconi, conto alla rovescia per Hien in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 27 aprile (alle 18,30) a Cagliari contro i rossoblù.

Leggi anche

Hien verso il recupero

Mentre il laterale mancino, alle prese con un trauma distrattivo al ginocchio destro e in attesa di riscontri diagnostici, salterà quasi certamente la trasferta in Sardegna, lo svedese è avviato al recupero dopo essersi allenato parzialmente in gruppo venerdì 24 a Zingonia e dovrebbe tornare a disposizione, così come il terzo portiere Rossi.

Dubbi sulle fasce

Fuori Bernasconi, a Cagliari Palladino potrebbe spostare a sinistra Zappacosta, inserendo Bellanova a destra, oppure arretrare Zalewski sulla corsia mancina con Raspadori sulla trequarti e Zappacosta a destra. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi dall’undici consueto, anche se le decisioni definitive dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori, alla terza partita in dieci giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Cagliari