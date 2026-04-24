Atalanta, Hien verso il rientro contro il Cagliari. Dubbi sulla fascia sinistra
CALCIO. Venerdì 24 aprile lo svedese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere tra i convocati (così come Rossi) per la gara di lunedì 27 in Sardegna (alle 18,30). Zappacosta o Zalewski arretrato sulla corsia mancina.
Attesa per Bernasconi, conto alla rovescia per Hien in casa Atalanta in vista della gara di lunedì 27 aprile (alle 18,30) a Cagliari contro i rossoblù.
Hien verso il recupero
Mentre il laterale mancino, alle prese con un trauma distrattivo al ginocchio destro e in attesa di riscontri diagnostici, salterà quasi certamente la trasferta in Sardegna, lo svedese è avviato al recupero dopo essersi allenato parzialmente in gruppo venerdì 24 a Zingonia e dovrebbe tornare a disposizione, così come il terzo portiere Rossi.
Dubbi sulle fasce
Fuori Bernasconi, a Cagliari Palladino potrebbe spostare a sinistra Zappacosta, inserendo Bellanova a destra, oppure arretrare Zalewski sulla corsia mancina con Raspadori sulla trequarti e Zappacosta a destra. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi dall’undici consueto, anche se le decisioni definitive dipenderanno anche dalle condizioni dei giocatori, alla terza partita in dieci giorni.
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