Atalanta, problemi al ginocchio per Bernasconi, salta il Cagliari
CALCIO. Il centrocampista nerazzurro era uscito dal campo dolorante nel match di Coppa Italia contro la Lazio.
Bergamo
L’Atalanta nel posticipo di campionato di lunedì 27 aprile a Cagliari non potrà contare su Lorenzo Bernasconi.
Coinvolto in uno scontro di gioco col laziale Patric intorno al decimo minuto del secondo tempo della semifinale di Coppa Italia mercoledì a Bergamo, l’esterno sinistro classe 2003 soffre di un trauma distrattivo al ginocchio destro.
Resta in attesa di approfondimenti diagnostici.
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