Atalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini

I convocati per Atalanta-Sassuolo

Squadra quasi al completo per Ivan Juric: è Bakker l’unico assente. Tornano infatti a disposizione Scalvini e Brescianini: il difensore si era fermato dopo il match contro la Lazio, saltando le ultime cinque tra campionato e Champions, mentre il centrocampista ha recuperato dal problema accusato prima della partita con il Marsiglia.