Sport / Bergamo Città
Sabato 08 Novembre 2025

Atalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini

CALCIO. Difensore e centrocampista tornano a disposizione di Juric. Squadra quasi al completo: è Bakker l’unico assente.

Redazione Web
Redazione Web
L’esultanza di Scalvini per il gol segnato contro il Lecce
L’esultanza di Scalvini per il gol segnato contro il Lecce

Bergamo

Dare continuità alla bella vittoria sul campo del Marsiglia, in Champions League, è l’obiettivo in casa Atalanta per la sfida di domenica 9 novembre, alle 12,30, contro il Sassuolo. Reduci, in campionato, dalla sconfitta con l’Udinese, i nerazzurri vanno a caccia di punti per risalire la classifica alla vigilia della sosta per le nazionali.

I convocati per Atalanta-Sassuolo

Squadra quasi al completo per Ivan Juric: è Bakker l’unico assente. Tornano infatti a disposizione Scalvini e Brescianini: il difensore si era fermato dopo il match contro la Lazio, saltando le ultime cinque tra campionato e Champions, mentre il centrocampista ha recuperato dal problema accusato prima della partita con il Marsiglia.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.

