Sabato 08 Novembre 2025
Atalanta, i convocati per il Sassuolo: rientrano Scalvini e Brescianini
CALCIO. Difensore e centrocampista tornano a disposizione di Juric. Squadra quasi al completo: è Bakker l’unico assente.
Dare continuità alla bella vittoria sul campo del Marsiglia, in Champions League, è l’obiettivo in casa Atalanta per la sfida di domenica 9 novembre, alle 12,30, contro il Sassuolo. Reduci, in campionato, dalla sconfitta con l’Udinese, i nerazzurri vanno a caccia di punti per risalire la classifica alla vigilia della sosta per le nazionali.
I convocati per Atalanta-Sassuolo
Squadra quasi al completo per Ivan Juric: è Bakker l’unico assente. Tornano infatti a disposizione Scalvini e Brescianini: il difensore si era fermato dopo il match contro la Lazio, saltando le ultime cinque tra campionato e Champions, mentre il centrocampista ha recuperato dal problema accusato prima della partita con il Marsiglia.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Brescianini, de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.
