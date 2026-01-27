Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026

Atalanta, i convocati per l’Union Saint-Gilloise. Ancora out Bellanova

CALCIO. L’esterno unico assente, con Bakker e Raspadori che non sono in lista Champions. Alle 18,45 Palladino e Krstovic in conferenza stampa.

Redazione Web
Redazione Web
L’allenamento dell’Atalanta alla vigilia della sfida sul campo dell’Union Saint-Gilloise
L’allenamento dell’Atalanta alla vigilia della sfida sul campo dell’Union Saint-Gilloise
(Foto di Afb)

Bergamo

Tutto in una notte. Mercoledì 28 gennaio sul campo dell’Union Saint-Gilloise, a Bruxelles, l’Atalanta va a caccia della vittoria per sognare un posto tra le prime otto della Champions League: non basteranno i tre punti, servirà anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. Intanto è ufficiale lista dei convocati: ancora assente Bellanova, con Bakker e Raspadori che non sono in lista in Champions.

La lista dei convocati

Questi i convocati per Union Saint-Gilloise-Atalanta:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello,
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini
Esterni: Bernasconi, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: de Roon, Ederson, Musah, Pasalic,
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Samardzic, Scamacca, Sulemana.



Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Union Saint-Gilloise