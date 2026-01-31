Atalanta, in Campionato si gioca il 14 e il 22 febbraio

CALCIO. Resi noti anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Campionato che coinvolgono l’Atalanta. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 14 febbraio alle 18 allo stadio Olimpico per Lazio-Atalanta, mentre il 22 febbraio alle 15 è in programma Atalanta-Napoli al New Balance Stadium.