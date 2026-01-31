Sport / Bergamo Città
Sabato 31 Gennaio 2026
Atalanta, in Campionato si gioca il 14 e il 22 febbraio
CALCIO. Resi noti anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Campionato che coinvolgono l’Atalanta. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 14 febbraio alle 18 allo stadio Olimpico per Lazio-Atalanta, mentre il 22 febbraio alle 15 è in programma Atalanta-Napoli al New Balance Stadium.
Bergamo
Ecco gli anticipi e i posticipi della 25ª e della 26ª giornata di Campionato che coinvolgono l’Atalanta: il 14 febbraio Lazio- Atalanta si giocherà alle 18 mentre domenica 22 febbraio alle 15 è in programma Atalanta-Napoli.
Queste le nuove date ancora collegate ai sorteggi Champions della giornata del 30 gennaio: i nerazzurri giocheranno l’andata in Germania il 17 febbraio alle 21 a Dortmund, con ritorno a Bergamo il 25 alle 18.45. .
© RIPRODUZIONE RISERVATA