Sport / Bergamo Città
Martedì 02 Dicembre 2025

Atalanta in Coppa Italia. Palladino «È un obiettivo, Genoa da non sottovalutare»

LA CONFERENZA STAMPA. Il mister nerazzurro parla dei temi legati all’impegno infrasettimanale conto il Genoa in Coppa Italia.

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta
Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Bergamo

«È un periodo pieno, con tre competizioni, ci teniamo a essere competitivi. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo. Questo è motivo di ambizione, vogliamo creare la mentalità giusta per essere competitivi in questa Coppa che per noi è molto importante». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma mercoledì 3 dicembre alle 15 a Bergamo.

«Il Genoa? Non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, in qualsiasi competizione. Gli avversari sono di un ottimo livello, con De Rossi stanno attraversando un buon momento, c’è massima attenzione a tutto. A me interessa che la squadra abbia la mentalità di vincere la partita, bisogna dare continuità di prestazioni e risultati».

