Atalanta in Coppa Italia. Palladino «È un obiettivo, Genoa da non sottovalutare»

«È un periodo pieno, con tre competizioni, ci teniamo a essere competitivi. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo. Questo è motivo di ambizione, vogliamo creare la mentalità giusta per essere competitivi in questa Coppa che per noi è molto importante». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa, in programma mercoledì 3 dicembre alle 15 a Bergamo.