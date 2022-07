Atalanta, inizia il ritiro a Clusone: i nerazzurri accolti da 500 ragazzi del Cre

Si comincia. L’Atalanta torna ad allenarsi a Clusone, dopo l’esperienza del 2019, in vista della stagione 2022-2023. La preparazione, iniziata lunedì 4 luglio a Zingonia, da venerdì 8 luglio fino a sabato 16 prosegue in alta Valle Seriana, con allenamenti e amichevoli al Centro Sportivo «Città di Clusone». Alle 13,20 di oggi il pullman della squadra è arrivato al Grand Hotel Presolana di Castione, dove il gruppo nerazzurro alloggerà durante tutto il periodo del ritiro in valle. Già da mezzogiorno davanti all’hotel attendevano giornalisti e una decina di tifosi, tra i quali anche alcuni bambini. Saluti, foto, autografi, poi i giocatori sono entrati in albergo in attesa delle attività previste nel pomeriggio a Clusone.