Atalanta, invasione nerazzurra a Monaco: tifosi a Marienplatz - Foto e video

I tifosi atalantini sono arrivati a Monaco di Baviera per la sfida di Champions League e già in mattinata del 18 marzo sono stati avvistati per le vie del centro, tra cori e sciarpe nerazzurre con la scritta «Atalanta facci sognare». Un’invasione pacifica e colorata, all’insegna della libertà: a differenza di altre trasferte europee, infatti, non è stato predisposto alcun «meeting point» obbligatorio.