Atalanta, invasione nerazzurra a Monaco: tifosi a Marienplatz - Foto e video
IN TRASFERTA. Sciarpe e cori per le strade, nessun meeting point: libertà di movimento e ritrovo a Marienplatz prima della sfida di Champions.
I tifosi atalantini sono arrivati a Monaco di Baviera per la sfida di Champions League e già in mattinata del 18 marzo sono stati avvistati per le vie del centro, tra cori e sciarpe nerazzurre con la scritta «Atalanta facci sognare». Un’invasione pacifica e colorata, all’insegna della libertà: a differenza di altre trasferte europee, infatti, non è stato predisposto alcun «meeting point» obbligatorio.
La logistica lascia ampia autonomia ai sostenitori bergamaschi, che potranno muoversi liberamente in città e raggiungere la Fußball Arena München in modo individuale, senza percorsi dedicati o misure restrittive particolari. Il consiglio dell’Atalanta resta comunque quello di ritrovarsi a Marienplatz e da lì prendere la linea U6 in direzione Garching-Forschungszentrum fino alla fermata Fröttmaning. I cancelli del settore ospiti apriranno alle 18.45, con accesso dai gate 72 e 73.
Sugli spalti saranno circa 4.000 i bergamaschi: pronti a vivere fino in fondo l’ultimo, affascinante ballo europeo.
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