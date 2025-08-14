Sport / Bergamo Città
Giovedì 14 Agosto 2025
Atalanta, Ivan Juric ospite de L’Eco di Bergamo - Video
L’INTERVISTA. Il nuovo allenatore dell’Atalanta in redazione per una lunga chiacchierata verso l’esordio in campionato.
Bergamo
Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, è stato in visita alla redazione de L’Eco di Bergamo accolto dal direttore Alberto Ceresoli: sul giornale cartaceo e nell’edizione digitale del 15 agosto una lunga intervista al tecnico croato.
L’intervista
Dai temi di campo, con il desiderio di un’Atalanta intensa e ritmata, al primo impatto con la città e i suoi tifosi: «Non siete chiusi come dicono», ha affermato sorridendo. Dalle esperienze in Serie A a quella in Premier League, che Juric ha definito fondamentale nel suo percorso di crescita come allenatore. Fino alla Champions League, che l’allenatore non ha mai affrontato, e al rapporto coi giovani calciatori, una costante nella sua carriera: una chiacchierata a 360 gradi verso l’esordio stagionale in campionato, domenica 24 agosto contro il Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA