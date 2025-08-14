Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 14 Agosto 2025

Atalanta, Ivan Juric ospite de L’Eco di Bergamo - Video

L’INTERVISTA. Il nuovo allenatore dell’Atalanta in redazione per una lunga chiacchierata verso l’esordio in campionato.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ivan Juric con il direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli
Ivan Juric con il direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, è stato in visita alla redazione de L’Eco di Bergamo accolto dal direttore Alberto Ceresoli: sul giornale cartaceo e nell’edizione digitale del 15 agosto una lunga intervista al tecnico croato.

L’intervista

Dai temi di campo, con il desiderio di un’Atalanta intensa e ritmata, al primo impatto con la città e i suoi tifosi: «Non siete chiusi come dicono», ha affermato sorridendo. Dalle esperienze in Serie A a quella in Premier League, che Juric ha definito fondamentale nel suo percorso di crescita come allenatore. Fino alla Champions League, che l’allenatore non ha mai affrontato, e al rapporto coi giovani calciatori, una costante nella sua carriera: una chiacchierata a 360 gradi verso l’esordio stagionale in campionato, domenica 24 agosto contro il Pisa.

Leggi l’intervista l'sulla copia digitale de L'Eco di Bergamo del 15 agosto, a pagina 54
Leggi la copia digitale

