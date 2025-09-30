Atalanta, Juric: «Vittoria strameritata, è grande emozione»

«È stata un’emozione grande, una partita intensa, eravamo in difficoltà numerica, è andata alla grande. Sul gol di Pasalic è stato bellissimo ». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Bruges in Champions League .

Nel primo tempo mancava la «ferocia»

«Il primo tempo abbiamo giocato un po’ sottotono, creavamo, ma mancava la qualità negli ultimi metri, abbiamo concesso un gol che era evitabile - ha aggiunto il mister nerazzurro - Non ero scontento, ma mancava la ferocia .

Nel secondo tempo siamo andati a prenderli più forte, dalla panchina è arrivata una spinta importante, la vittoria è strameritata. Infortuni? Non mi sbilancio, non dovrebbe essere qualcosa di grave. Lookman ed Ederson a tratti hanno fatto vedere quello che sono è chiaro che non sono brillanti, ma sono molto soddisfatto e contento», ha concluso Juric.