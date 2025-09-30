Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Settembre 2025
Atalanta, Juric: «Vittoria strameritata, è grande emozione»
POST GARA. dopo la vittoria in rimonta 2-1 contro il Clun Brugge, le parole del mister nerazzurro.
Bergamo
«È stata un’emozione grande, una partita intensa, eravamo in difficoltà numerica, è andata alla grande. Sul gol di Pasalic è stato bellissimo». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Bruges in Champions League.
Nel primo tempo mancava la «ferocia»
«Il primo tempo abbiamo giocato un po’ sottotono, creavamo, ma mancava la qualità negli ultimi metri, abbiamo concesso un gol che era evitabile - ha aggiunto il mister nerazzurro - Non ero scontento, ma mancava la ferocia.
Nel secondo tempo siamo andati a prenderli più forte, dalla panchina è arrivata una spinta importante, la vittoria è strameritata. Infortuni? Non mi sbilancio, non dovrebbe essere qualcosa di grave. Lookman ed Ederson a tratti hanno fatto vedere quello che sono è chiaro che non sono brillanti, ma sono molto soddisfatto e contento», ha concluso Juric.
