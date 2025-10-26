Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025

Atalanta, Kolasinac punta la convocazione col Milan

CALCIO. Domenica 26 ottobre il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione martedì 28 alla New Balance Arena (20,45). Ballottaggi in tutti i reparti, davanti Scamacca potrebbe partire dal 1’ .

Gianluca Scamacca in azione nella gara contro la Cremonese: il n. 9 nerazzurro è in progresso e potrebbe partire titolare martedì 28 a Bergamo col Milan
Gianluca Scamacca in azione nella gara contro la Cremonese: il n. 9 nerazzurro è in progresso e potrebbe partire titolare martedì 28 a Bergamo col Milan
(Foto di Afb)

Archiviato il pareggio con la Cremonese, l’Atalanta ha già avviato l’operazione Milan in vista della gara di martedì 28 ottobre alla New Balance Arena alle 20,45. Ai box Scalvini e Bakker, Juric potrebbe ritrovare Kolasinac che domenica 26 si è allenato parzialmente in gruppo e spera di rientrare a disposizione dopo sei mesi dalla rottura del crociato.

Rispetto alla gara di Cremona il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare in tutti i reparti, a cominciare dall’attacco dove Scamacca spera in una maglia da titolare dopo i progressi mostrati nelle ultime uscite.

In difesa Ahanor e Kossounou insidiano de Roon che potrebbe restare fuori in caso di (probabile) conferma del duo Ederson-Pasalic in mediana. Sugli esterni Zappacosta e Bernasconi inseguono Bellanova e Zalewski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta