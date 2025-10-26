Sport / Bergamo Città
Atalanta, Kolasinac punta la convocazione col Milan
CALCIO. Domenica 26 ottobre il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe tornare a disposizione martedì 28 alla New Balance Arena (20,45). Ballottaggi in tutti i reparti, davanti Scamacca potrebbe partire dal 1’ .
Archiviato il pareggio con la Cremonese, l’Atalanta ha già avviato l’operazione Milan in vista della gara di martedì 28 ottobre alla New Balance Arena alle 20,45. Ai box Scalvini e Bakker, Juric potrebbe ritrovare Kolasinac che domenica 26 si è allenato parzialmente in gruppo e spera di rientrare a disposizione dopo sei mesi dalla rottura del crociato.
Rispetto alla gara di Cremona il tecnico nerazzurro potrebbe cambiare in tutti i reparti, a cominciare dall’attacco dove Scamacca spera in una maglia da titolare dopo i progressi mostrati nelle ultime uscite.
In difesa Ahanor e Kossounou insidiano de Roon che potrebbe restare fuori in caso di (probabile) conferma del duo Ederson-Pasalic in mediana. Sugli esterni Zappacosta e Bernasconi inseguono Bellanova e Zalewski.
