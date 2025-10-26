Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025

Atalanta: Juric «Manca la cattiveria giusta». «Le parole di Carnesecchi? Sbagliate»

POST GARA. Le parole del mister nerazzurro dopo l’ennesimo pareggio. Sabato sera a Cremona solita gara ricca di occasioni ma senza gol. Poi la beffa al 78’ firmata Vardy. Brescianini all’84’ è riuscito a raddrizzarla.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta sul campo di Cremona. Cremonese-Atalanta 1-1.
Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta sul campo di Cremona. Cremonese-Atalanta 1-1.
(Foto di Afb)

Cremona

«Con tutta sincerità il primo tempo non mi è piaciuto, dopo la Champions mancavano le energie, dopo nella ripresa abbiamo creato il mondo, evidentemente manca la cattiveria giusta, poi ti scappa un contropiede...Secondo me nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese.

«Le parole di Carnesecchi? Sbagliate»

«Carnesecchi? Parlo con D’Amico e Luca Percassi ogni giorno - ha ribadito ai microfoni di Sky Sport commentando le dichiarazioni del portiere a detta del quale i nerazzurri devono darsi una svegliata - Va bene, ma ha sbagliato completamente, deve parare e parlare molto di meno e concentrarsi sul lavoro. Sono molto soddisfatto di come giocano, non credo che sia indicato per parlare della situazione. È un bravissimo ragazzo, lo vedo come lavora, ma impegnarci di più assolutamente no, non è un discorso da fare. Poi se ogni partita crei 7-8 occasioni e non fai gol, è un altro discorso. Ci sono tante cose che ti impediscono di vincere le partite. Queste partite qui sono state uno spreco, ci mancano punti nelle ultime gare, poi evidentemente bisogna migliorare, vedremo cosa faremo con le squadre più forti».

Leggi qui l’editoriale di Roberto Belinghieri.

Qui invece la cronaca con le foto dei gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cremona
Bergamo
Sport
Calcio
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Ivan Juric
Luca Percassi
roberto belinghieri
Atalanta