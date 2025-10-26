Sport / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025
Atalanta: Juric «Manca la cattiveria giusta». «Le parole di Carnesecchi? Sbagliate»
POST GARA. Le parole del mister nerazzurro dopo l’ennesimo pareggio. Sabato sera a Cremona solita gara ricca di occasioni ma senza gol. Poi la beffa al 78’ firmata Vardy. Brescianini all’84’ è riuscito a raddrizzarla.
Cremona
«Con tutta sincerità il primo tempo non mi è piaciuto, dopo la Champions mancavano le energie, dopo nella ripresa abbiamo creato il mondo, evidentemente manca la cattiveria giusta, poi ti scappa un contropiede...Secondo me nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese.
«Le parole di Carnesecchi? Sbagliate»
«Carnesecchi? Parlo con D’Amico e Luca Percassi ogni giorno - ha ribadito ai microfoni di Sky Sport commentando le dichiarazioni del portiere a detta del quale i nerazzurri devono darsi una svegliata - Va bene, ma ha sbagliato completamente, deve parare e parlare molto di meno e concentrarsi sul lavoro. Sono molto soddisfatto di come giocano, non credo che sia indicato per parlare della situazione. È un bravissimo ragazzo, lo vedo come lavora, ma impegnarci di più assolutamente no, non è un discorso da fare. Poi se ogni partita crei 7-8 occasioni e non fai gol, è un altro discorso. Ci sono tante cose che ti impediscono di vincere le partite. Queste partite qui sono state uno spreco, ci mancano punti nelle ultime gare, poi evidentemente bisogna migliorare, vedremo cosa faremo con le squadre più forti».
