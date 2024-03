Atalanta, Koopmeiners migliora, Scamacca al centro dell’attacco col Napoli

De Ketelaere quasi no, Koopmeiners forse sì. Il borsino dei due principali infortunati in casa Atalanta in vista della gara col Napoli, sabato 30 marzo al Maradona (12,30), è in tinta nerazzurra. Il nero riguarda le chance di Cdk: il belga è alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore sinistro e anche mercoledì 27 si è sottoposto solo a terapie. A questo punto l’ipotesi che possa recuperare per la gara di Napoli è decisamente remota.