Atalanta, l’affetto travolgente della città e dei tifosi

Una prestazione che ha fatto da cornice alla festa finale, con il giro di campo in trionfo, Coppa tra le mani alzata verso il cielo. Un tripudio di applausi ai nerazzurri, ricoperti da un affetto incontenibile. Ma le più calorose ovazioni sono andate al Gasp, artefice principale di questi risultati. Se mai il mister avesse avuto il minimo dubbio sulla sua permanenza alla guida dell’Atalanta, la quantità di affetto che lo ha letteralmente travolto in questi giorni, certamente, lo avrebbe convinto che miglior «piazza» di Bergamo non potrebbe esserci.