Trpisovsky: «Abbiamo studiato l’Atalanta, non vedo l’ora». Chance per Kolasinac

Rientrano Kossounou e Bellanova

Trpisovsky: «Abbiamo studiato l’Atalanta»

Alle 17,15 alla New Balance Arena parlerà in conferenza stampa Jindrich Trpisovsky. Alle 20 sarà il turno di Ivan Juric con Berat Djimsiti. «Non vedevo l’ora - ha detto Trpisovsky - questo è uno stadio bellissimo, si respira una grande atmosfera. Cercheremo di non fare errori e comunicare meglio, stiamo lavorando su questo, bisogna migliorare la gestione della squadra. Cercheremo di fare una gara migliore rispetto a quella contro l’Inter».

Lo Slavia ha studiato l’Atalanta: «Ho visto le due gare che hanno giocato contro PSG e Club Bruges - ha aggiunto Trpisovsky - C’è un nuovo allenatore (Juric, ndr), ma la squadra continua sulla strada avviata da Gian Piero Gasperini. Grazie a Vorlicky abbiamo studiato bene l’Atalanta, siamo ben informati, non vedo l’ora di scendere in campo. Penso che si potrà giocare una partita molto offensiva. Lookman? Difficile parlare di un giocatore singolo, hanno un gioco simile al nostro, non possiamo preparaci contro un solo giocatore, ma abbiamo studiato tutti. Zima mi ha sempre detto che Juric era un allenatore esigente, s’impegna tanto nel suo lavoro».