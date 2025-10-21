Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 21 Ottobre 2025

Trpisovsky: «Abbiamo studiato l’Atalanta, non vedo l’ora». Chance per Kolasinac

CALCIO. Verso la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, l’allenatore dei cechi: «Stadio bellissimo, si respira una grande atmosfera».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Trpisovsky in conferenza stampa con Zima
Trpisovsky in conferenza stampa con Zima
(Foto di Afb)

Bergamo

Buone notizie in casa Atalanta. Per l’allenamento alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga - mercoledì 22 ottobre a Bergamo, fischio d’inizio alle 21 - è rientrato Sead Kolasinac, difensore bosniaco reduce dalla rottura del legamento crociato nel mese di aprile.

Scamacca, uno dei più attesi
Scamacca, uno dei più attesi
(Foto di Afb)
Sead Kolasinac sul campo di Zingonia
Sead Kolasinac sul campo di Zingonia
(Foto di Afb)

Rientrano Kossounou e Bellanova

Chance di convocazione per Kolasinac: difficile vederlo in campo - dal primo minuto o a partita in corso - ma può portare in panchina la sua esperienza e proseguire il percorso di avvicinamento al pieno reintegro nell’organico a disposizione di Juric. Più possibilità per Kossounou e Bellanova: a maggior ragione dopo il nuovo infortunio di Scalvini, che rientrerà tra circa tre settimane, dopo la prossima sosta per le nazionali.

Sulla destra Odilon Kossounou
Sulla destra Odilon Kossounou
(Foto di Afb)
In primo piano Raoul Bellanova
In primo piano Raoul Bellanova
(Foto di Afb)

Trpisovsky: «Abbiamo studiato l’Atalanta»

Alle 17,15 alla New Balance Arena parlerà in conferenza stampa Jindrich Trpisovsky. Alle 20 sarà il turno di Ivan Juric con Berat Djimsiti. «Non vedevo l’ora - ha detto Trpisovsky - questo è uno stadio bellissimo, si respira una grande atmosfera. Cercheremo di non fare errori e comunicare meglio, stiamo lavorando su questo, bisogna migliorare la gestione della squadra. Cercheremo di fare una gara migliore rispetto a quella contro l’Inter».

«Penso che si potrà giocare una partita molto offensiva»

Lo Slavia ha studiato l’Atalanta: «Ho visto le due gare che hanno giocato contro PSG e Club Bruges - ha aggiunto Trpisovsky - C’è un nuovo allenatore (Juric, ndr), ma la squadra continua sulla strada avviata da Gian Piero Gasperini. Grazie a Vorlicky abbiamo studiato bene l’Atalanta, siamo ben informati, non vedo l’ora di scendere in campo. Penso che si potrà giocare una partita molto offensiva. Lookman? Difficile parlare di un giocatore singolo, hanno un gioco simile al nostro, non possiamo preparaci contro un solo giocatore, ma abbiamo studiato tutti. Zima mi ha sempre detto che Juric era un allenatore esigente, s’impegna tanto nel suo lavoro».

Al centro Ivan Juric
Al centro Ivan Juric
(Foto di Afb)

