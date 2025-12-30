Sport / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match. Raggiunti i 23mila euro
SOLIDARIETÀ. Il ricavato all’associazione Amici della Pediatria. Rilanci per Sulemana ed Hien.
Bergamo
A due settimane dalla chiusura, il montepremi complessivo provvisorio delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» ha raggiunto anche i 23mila euro.
Per gli Amici della Pediatria
L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre. Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.
Rilanci fino al 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: nelle ultime ore sono arrivati rilanci importanti per le maglie di Sulemana (800 euro) e di Hien (750) mentre le casacche più economiche ora sono quelle di Bakker, Sportiello, Maldini e Krstovic (500).
Le quotazioni
15 - DE ROON 1700 euro
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
09 - SCAMACCA 1500
23 - KOLASINAC 1500
16 - BELLANOVA 1000
17 - DE KETELAERE 1000
29 - CARNESECCHI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
19 - DJIMSITI 800
04 - HIEN 750
42 - SCALVINI 650
47 - BERNASCONI 610
03 - KOSSOUNOU 600
10 - SAMARDZIC 600
31 - ROSSI 600
69 - AHANOR 600
06 - MUSAH 550
05 - BAKKER 500
57 - SPORTIELLO 500
70 - MALDINI 500
90 - KRSTOVIC 500
