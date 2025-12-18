Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025

Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: superata quota 14mila euro

SOLIDARIETÀ. Si può rilanciare fino al 12 gennaio. Guidano la classifica le casacche di Scamacca e Kolasinac.

Matteo De Sanctis
Matteo De Sanctis
Sead Kolasinac, sua una delle maglie più ambite
Sead Kolasinac, sua una delle maglie più ambite
(Foto di Afb)

Bergamo

Ha scavalcato quota 14mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025».

Per gli Amici della Pediatria

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione, organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca. Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Come partecipare

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove quotidianamente saranno pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in cima alla classifica delle quotazioni a quota 1500 euro adesso ci sono le maglie numero 9 di Gianluca Scamacca e numero 23 di Sead Kolasinac, seguite a 1000 da quelle di Pasalic, de Roon, de Ketelaere e Zappacosta.

Tutte le quotazioni

Queste le quotazioni alle 20 di giovedì 18 dicembre:

09 - SCAMACCA: 1500 euro
23 - KOLASINAC 1500
08 - PASALIC 1000
15 - DE ROON 1000
17 - DE KETELAERE 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
03 - KOSSOUNOU 600
29 - CARNESECCHI 600
11 - LOOKMAN 500
13 - EDERSON 500
16 - BELLANOVA 500
47 - BERNASCONI 500
59 - ZALEWSKI 500
69 - AHANOR 500
90 - KRSTOVIC 500
04 - HIEN 350
70 - MALDINI 350
10 - SAMARDZIC 320
07 - SULEMANA 300
19 - DJIMSITI 300
42 - SCALVINI 300
06 - MUSAH 250
31 - ROSSI 250
05 - BAKKER 200
44 - BRESCIANINI 200
57 - SPORTIELLO 200

