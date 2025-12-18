Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: superata quota 14mila euro

Per gli Amici della Pediatria

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione, organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca. Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Come partecipare

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove quotidianamente saranno pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in cima alla classifica delle quotazioni a quota 1500 euro adesso ci sono le maglie numero 9 di Gianluca Scamacca e numero 23 di Sead Kolasinac, seguite a 1000 da quelle di Pasalic, de Roon, de Ketelaere e Zappacosta.