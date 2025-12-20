Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: vola quella di de Roon

Le maglie di Atalanta-Cagliari

Ricavato in beneficenza

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Rilanci fino al 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: sorpasso in vetta alla classifica delle quotazioni dove a 1700 euro spunta la maglia numero 15 del capitano nerazzurro Marten de Roon, seguita a 1500 dalle casacche Pasalic, Scamacca, Lookman e Kolasinac. Alle loro spalle a 1000 ci sono Bellanova, de Ketelaere, Zalewski e Zappacosta.