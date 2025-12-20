Sport / Bergamo Città
Sabato 20 Dicembre 2025
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: vola quella di de Roon
SOLIDARIETÀ. Nuovi rilanci: raggiunti complessivamente i 19mila euro. Tra le più ambite anche le casacche di Pasalic, Scamacca, Lookman e Kolasinac.
Sale ancora e sfonda quota 19mila euro il montepremi complessivo delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025».
Le maglie di Atalanta-Cagliari
L’iniziativa, giunta alla 15a edizione, organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione dell’ultima partita casalinga Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca.
Ricavato in beneficenza
Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.
Rilanci fino al 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: sorpasso in vetta alla classifica delle quotazioni dove a 1700 euro spunta la maglia numero 15 del capitano nerazzurro Marten de Roon, seguita a 1500 dalle casacche Pasalic, Scamacca, Lookman e Kolasinac. Alle loro spalle a 1000 ci sono Bellanova, de Ketelaere, Zalewski e Zappacosta.
