Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: volano Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac

Ricavato agli Amici della Pediatria

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Fino al 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di “TuttoAtalanta” del 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove quotidianamente saranno pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie che saranno autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: le tre maglie di Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac sono già schizzate a quota 1000 euro, seguite da Lookman a 500 e da Pasalic a 400.