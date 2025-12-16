Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: volano Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac
SOLIDARIETÀ. La tradizionale iniziativa in collaborazione con Bergamo TV. I rilanci fino al 12 gennaio.
Bergamo
Si è aperta ufficialmente la 15a edizione dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025». L’iniziativa, organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione della partita Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca.
Ricavato agli Amici della Pediatria
Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.
Fino al 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di “TuttoAtalanta” del 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove quotidianamente saranno pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie che saranno autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: le tre maglie di Scamacca, De Ketelaere e Kolasinac sono già schizzate a quota 1000 euro, seguite da Lookman a 500 e da Pasalic a 400.
Le quotazioni alle 20 del 16 dicembre
09 - SCAMACCA: 1000
17 - DE KETELAERE: 1000
23 - KOLASINAC: 1000
11 - LOOKMAN: 500
08 - PASALIC: 400
70 - MALDINI: 350
19 - DJIMSITI: 300
69 - AHANOR: 300
10 - SAMARDZIC: 250
31 - ROSSI: 250
77 - ZAPPACOSTA: 250
05 - BAKKER: 200
44 - BRESCIANINI: 200
47 - BERNASCONI: 200
07 - SULEMANA: 150
03 - KOSSOUNOU: 100
04 - HIEN: 100
06 - MUSAH: 100
13 - EDERSON: 100
15 - DE ROON: 100
16 - BELLANOVA: 100
29 - CARNESECCHI: 100
42 - SCALVINI: 100
57 - SPORTIELLO: 100
59 - ZALEWSKI: 100
90 - KRSTOVIC: 100
